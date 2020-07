Les soldes d'été débutent aujourd’hui, le mercredi 15 juillet pour une durée de quatre semaines. Décalés à la demande des commerçants éprouvés par la crise, ces semaines de promotion démarrent en pleine période d’incertitudes autour d’une recrudescence du covid-19.

Les soldes débutent aujourd’hui dans un contexte inédit jusqu’au 11 août prochain. Après deux mois de fermeture des commerces pendant le confinement, la période de soldes – qui devait démarrer le 24 juin dernier – avait été décalée à la demande des commerçants. Fin juin, pourtant, de nombreuses opérations promotions et ventes privées ont été lancées par des grands groupes de distribution note Le Monde, par crainte d’une diminution de fréquentation cet été.

À Lyon et dans les grandes villes, les commerçants craignent plusieurs effets négatifs : non seulement les départs en vacances des citadins et la baisse de fréquentation touristique, mais également la diminution du pouvoir d’achat et la crainte d’une recrudescence du covid-19 étant donné la présence de plusieurs clusters – dont 13 dans la région Auvergne Rhône-Alpes selon le dernier bilan de Santé Publique France.

D’après un sondage réalisé par l’Ifop pour le site de vente en ligne Spartoo, "54 % des Français entendent renoncer aux soldes ou y consacrer un budget moins élevé" cette année. Les raisons de cette analyse peuvent être nombreuses et comprennent à la fois la crainte d’une résurgence du coronavirus, mais aussi le respect contraignant des mesures barrières (masque obligatoire, gel hydroalcoolique systématique et cabines d’essayage parfois fermées).

D’après un article de BFM éco, ce phénomène n’est pourtant pas nouveau et ne semble pas uniquement lié à la crise sanitaire que nous vivons : "On est clairement entré dans une ère de "consommation frugale et responsable", les chiffres de l'Institut français de la mode (IFM) du premier trimestre faisant déjà état d'un repli de 17,9 % des ventes de textile/habillement (hors vente à distance) sur un an. Or, le confinement n'était pas encore passé par là.".

En attendant les soldes, les liaisons du réseau TCL vers les centres commerciaux lyonnais ont été renforcées hier, le mardi 14 juillet, pour inciter les consommateurs à faire du shopping. Les commerçants comptent sur ces quatre semaines pour relancer la consommation, en berne depuis le début d'année et la crise sanitaire.