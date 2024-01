Ce jeudi, une partie de la population française va être recensée pour mettre à jour les données de l'Insee et de l'Etat. Une démarche obligatoire et nécessaire.

Le jeudi 18 janvier marque le top départ du recensement de la population pour 2024. Cette procédure, qui sert à affiner les données sociodémographiques des territoires, concerne l'ensemble des Français mais ne se fait pas au même moment pour tous.

Cette année, parmi les communes de moins de 10 000 habitants, seules 7 000 d'entre elles sont concernées. Les habitants de ces dernières auront ainsi jusqu'au 17 février pour effectuer les démarches. Quand au communes dont la population dépasse les 10 000 habitants, ceux-ci auront jusqu'au 24 février. Le site du recensement permet d'ailleurs de savoir si une ville est concernée.

24 000 agents feront du porte-à-porte

Dès ce jeudi, 24 000 agents recenseurs seront déployés sur l'ensemble du territoire pour aller à la rencontre de la population. Ils remettront une notice aux habitants, sur laquelle figurent des identifiants de connexion au site pour participer en ligne via un formulaire. Pour ceux qui ne peuvent pas répondre via internet, l'agent leur remet une feuille de logements et un bulletin individuel pour chaque membre du foyer. Ensuite, il est possible de convenir d'un rendez-vous pour qu'un agent vienne récupérer les documents ou de les envoyer directement à la mairie.

Pour des raisons de sécurité, les habitants des villes concernées reçoivent au préalable dans leur boîte au lettre un courrier du maire. Aussi, chaque agent recenseur possède une carte tricolore présentant son identité, qu'il doit présenter en cas de demande de la personne recensée. De plus, l'Etat rappelle que le recensement est totalement gratuit, toute demande impliquant un coût doit donc être supposée frauduleuse.

Recenser pour mieux connaître la population

L'ensemble des données collectées permettent à l'Etat de connaitre sa population. Grâce à ces informations, l'Etat et les collectivités peuvent adapter au mieux leurs politiques publiques. Par exemple, du nombre d'habitants dépendent le nombre d'élus au conseil municipal et la détermination du mode de scrutin. Également, ces informations permettent de prévoir le nombre d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures des transports nécessaires, ainsi que les besoins en termes de logement.

