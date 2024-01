La 8e édition du festival lyonnais dédié à la gastronomie aura lieu à la Mulatière du 13 au 16 juin. Au programme, street food, fête et musique.

Après le succès de son édition 2023, le Lyon street food festival voit les choses en grands en 2024. En effet, l'évènement va investir les 40 000 m² des grandes locos, l'ancien technicentre SNCF de la Mulatière, du 13 au 16 juin. Festivaliers, chefs et artistes cohabiteront ainsi pendant les quatre jours de l'évènement autour d'une même passion : la cuisine de rue.

Au moins 45 000 visiteurs attendus

Cette nouvelle édition réunira une centaine de chefs et pâtissiers venus des quatre coins du monde dans un esprit de transmission, thématique choisie par les organisateurs. "Au fil des éditions, et face à la carence des métiers de la restauration, la transmission a toujours été un sujet central pour le festival qui s’engage, à son échelle, pour susciter des vocations et sensibiliser la jeune génération", expliquent-ils dans un communiqué.

Lyon street food festival 2023 © Brice Robert

Au total, 45 000 visiteurs devraient fouler le sol des grandes locos. L'évènement mêlera comme à son habitude cuisine, culture, fête et musique, proposant une soixantaine de concerts, shows et DJ sets. Les deux premiers soirs, le festival ouvrira de 18h à minuit, tandis qu'il sera ouvert de 11h à minuit le samedi et de 11 h à 22 h 30 le dimanche.

