Lyon : cinq matches amicaux pour les joueurs de l'OL durant la trêve

En pleine Coupe du monde, les joueurs de l'Olympique lyonnais (OL) préparent leur retour à la compétition. Cinq matches amicaux sont au programme.

Vendredi 25 novembre, les joueurs de l'Olympique lyonnais ont retrouvé le chemin du Groupama training center. Après deux semaines de vacances, les hommes de Laurent Blanc entrent presque dans une nouvelle saison : un long travail physique les attend et plusieurs matches amicaux. Objectif principal : relancer la saison du club, aujourd'hui 8e de Ligue 1, avec six victoires pour six défaites et trois matches nuls.

Un stage en Espagne pour se relancer

Les joueurs de Laurent Blanc effectueront un stage de quelques jours en Espagne où ils disputeront leur premier match amical contre les Belges de Louvain, jeudi 1erdécembre à 19h30. Ils se rendront ensuite à Dubaï pour jouer la Super Cup : OL / Arsenal FC jeudi 8 décembre à 18h puis OL / Liverpool FC dimanche 11 décembre à 15h.

Ensuite deux nouveaux matches amicaux seront programmés avec OL / Sochaux FC le samedi 17 décembre à 17h ainsi qu'un dernier match, le 22 décembre à définir. Cette nouvelle préparation doit mener les Lyonnais au 28 décembre pour la reprise de la Ligue 1 sur le terrain de Brest.

