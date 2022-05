Le chef Meilleur ouvrier de France Guy Lassausaie ouvre un restaurant très attendu sur la colline de Fourvière. Une bistronomie haut perchée qui jouit du plus beau panorama de Lyon.

La colline qui prie, selon la formule qui a fait la fortune du grand historien Jules Michelet, est désormais aussi la colline de la bonne chère (n’en déplaise aux plus voraces puritains).

Douze ans après l’ouverture du restaurant d’un autre Meilleur ouvrier de France étoilé, le cuisinier Christian Têtedoie, et dans la foulée du pâtissier-traiteur Jean-Paul Pignol, également MOF(!), c’est au tour de Guy Lassausaie de s’installer à Fourvière.

Le chef "Relais & Châteaux" de Chasselay, notamment réputé pour son gâteau de tourteau, avocat et caviar, a ouvert, mercredi 20 avril, un restaurant "plutôt chic et décontracté", hybride entre gastronomie et bistronomie.

C’est le dernier-né de ses établissements, avec le vaisseau amiral chasselois, la brasserie Belooga (Villefranche-sur-Saône) et La Brasserie des Confluences (avec, cerise sur le gâteau, ses conseils pour le restaurant Le Pont de Ciel, à Osaka, au Japon).

Observatoire

Bulle (qui n’a rien de papale ni de spéculative) est une invitation à pétiller, à prendre de la hauteur, loin de la rumeur de la ville. Placé à la droite du père – à tout le moins de la basilique –, dans la Maison Carrée, classée au titre des monuments historiques, le lieu se déploie sur deux niveaux. On entre par la porte de l’ancienne tour de l’observatoire et son remarquable chapiteau corinthien. L’ancien restaurant de Jean-Paul Borgeot a été transformé en un bar à cocktails (tout ce qu’il y a de plus sage) pimenté d’une petite terrasse, dont le marronnier centenaire peut selon toute apparence se targuer d’avoir la plus belle vue de Lyon. Du haut de ses 287 mètres, il surplombe la ville deux fois millénaire inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le repas gastronomique des Français, en amuse-bouche. Immatériel certes, mais bien en chair. Rien d’étonnant à ce que le restaurant ait été le plus attendu à Lyon : le jour de l’ouverture, plus de 300 personnes ont tenté de décrocher une table et le restaurant a affiché complet durant quinze jours, midi et soir.

La descente en bonne chère débouche sur un long couloir, véritable colonne vertébrale sous arches, sous lesquelles sont disposées les longilignes cuisines ouvertes, où règnent en maîtres-queux quatorze cuisiniers.

Croisée culinaire

Sur la gauche, un salon d’entre-deux et sa bibliothèque, puis l’entrée sur la grande salle de réception. La décoration est plutôt très réussie. Coloris intemporels, dans un lieu assez minéral (contrebalancé par la présence végétale extérieure), paille naturelle et papiers peints signés aux murs (Élitis), luminaires chandeliers Eichholtz, mobilier sur mesure Room80, panneaux 3D Marazzi.

La cuisine est de tout aussi bon goût que la parure. L’offre est typée bistronomique haut de gamme. Un peu moins sophistiquée que le restaurant étoilé de Chasselay, où officie Guy Lassausaie mais "avec les mêmes sauces et les mêmes produits de base".

L’asperge, le suprême de pintade de la Dombes, le carré d’agneau du Limousin ont la même noblesse. Mais sont travaillés avec davantage de simplicité. Les premières sont juste tiédies, avec des morilles au vin jaune et des graines de sarrasin, la cuisse de volaille est farcie aux trompettes de la mort avec un jus de carcasse qui relève le tout, quand l’agneau est rôti sur l’os avec ses ris croustillants. Et ce qui pourrait devenir le plat signature des deux chefs Raphaël Courtin et Damien Monterau : la quenelle, en variation croustillante et aérienne, particulièrement réussie. De quoi buller là-haut de longs moments.

Bulle

04 85 92 00 13

9, place de Fourvière. Lyon 5e

contact@bullerestaurantfourviere.fr

Pedigree des chefs : Raphaël Courtin est l’ancien sous-chef de cuisine du restaurant Guy Lassausaie (Chasselay) et Damien Monterau est l’ancien chef de cuisine des Téléphones (Fourvière Hôtel)

Prix : menu affaires pour le déjeuner à 38 €, menus (midi et soir) à 48 € et 68 €

Fenêtre de tir : du lundi au dimanche, de 8 h pour le petit-déjeuner à 22 h pour le dîner

---------------------------------

Bulle ?

Un nom pareil dans la Maison carrée ? "C’est une bulle au-dessus de Lyon, une bulle à l’écart du brouhaha de la ville", philosophe le chef Guy Lassausaie. Bulle, c’est aussi l’acronyme de Bistronomie Urbaine Locale Légère et Ecoresponsable.

---------------------------------

Des jésuites au "jésus de Lyon"

Pour la petite histoire, la Maison carrée était à l’origine un scolasticat qui formait en théologie les Jésuites des provinces de Paris et de Lyon. Le lieu a été construit en 1853, bien avant la basilique (dont la première pierre a été posée en 1872). Expulsés de France au début du XXe siècle (1902 à Lyon), les Jésuites revinrent au scolasticat de Fourvière en 1926, où s’épanouit ce qu’on appelle "l’école de Fourvière" qui développa une manière de faire théologie contestée par Rome (notamment l’ouvrage du père de Lubac, soupçonné de modernisme).

---------------------------------

Monument historique

Depuis 2014, le sanctuaire de Fourvière, "âme mariale de Lyon" et emblème de la colline éponyme, est partiellement classé au titre des monuments historiques. Les façades et toitures de la Maison carrée (qui abritait le musée d’art religieux et accueille aujourd’hui le restaurant Bulle), ainsi que sa cour et son ancienne chapelle en totalité en font partie. Comme le sont les façades et les toitures de l’ancienne tour de l’observatoire dans laquelle se trouve l’entrée du restaurant Bulle, à savoir le bar.