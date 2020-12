Lyon : ce qui est interdit pour le réveillon du jour de l'An

La préfecture du Rhône a arrêté plusieurs mesures d'interdictions qui seront en vigueur du 31 décembre au 1er janvier.

À la différence du 24 décembre, le réveillon de la Saint-Sylvestre n'aura pas droit à une levée du couvre-feu mis en place par le gouvernement. Une mesure qui a pour but d'empêcher au maximum les rassemblements, notamment sur la voie publique.

En plus de ce couvre-feu, la préfecture a également mis en place une série d'interdictions qui concerneront toutes les communes du Rhône pour l'ensemble de la journée du 31 décembre, jusqu'au au 1er janvier midi. Voici les choses interdites :

- détention et consommation de boissons alcooliques sur les voies et espaces publics.

-détention, transport ou vente de carburant en récipient portable, sauf démarche à usage privé dûment justifiée.

- vente, détention et usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 sur la voie publique.

- la vente d’alcool à emporter est interdite du 31 décembre à 17h, jusqu'au 1er janvier à 6h.