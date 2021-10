Ce mercredi 14 octobre, la chambre de commerce et de l'industrie de Lyon métropole publiait son baromètre mensuel du mois de septembre.

La croissance des ventes reste la première préoccupation des chefs d'entreprise. Grâce à une étude menée auprès de 571 chefs d'entreprise, la chambre de commerce de Lyon métropole, Saint-Etienne et Roanne a pu obtenir plusieurs constats sur la santé des entreprises du territoire. Selon les chiffres calculés par le baromètre, le niveau d'activité se stabilise et les dirigeants sont plus optimistes lors de cette rentrée. Seul point noir au tableau : le niveau des trésoreries est mitigé et se dégrade nettement dans le secteur du commerce.

L'étude indique également les préoccupations des chefs d'entreprise : la croissance des ventes reste ainsi au coeur des discussions des dirigeants (76 %) et les industriels misent sur la transition écologique pour la relancer.

