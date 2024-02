Le collectif urgence Palestine appelle au boycott économique de Carrefour, accusant l'enseigne de soutenir Israël. Des actions s'organisent notamment à Lyon.

Urgence Palestine s'allie aux Soulèvements de la Terre et lance un appel à mobilisation partout en France ce week-end. Les organisations souhaitent ainsi boycotter Carrefour par une série d'actions, dont plusieurs devraient se tenir à Lyon. Celles-ci visent notamment à forcer le cessez-le-feu et rappeler les 30 000 victimes du conflit entre Israël et le Hamas.

Une mobilisation pour le cessez-le-feu

Dans un communiqué, Urgence Palestine accuse l'enseigne française de soutenir Israël et de violer le droit international, en plus de précariser les paysans. Le collectif lui reproche notamment d'avoir ouvert des magasins au sein de colonies israéliennes en Cisjordanie. "Elle est allée jusqu'à soutenir directement le massacre en offrant des colis alimentaires pour les militaires engagés dans les bombardements", affirme l'organisation.

"Ticket de caisse" de sensibilisation distribué par le collectif Urgence Palestine.

Le collectif appelle ainsi ses soutiens à se mobiliser sur les réseaux sociaux, en particulier via Instagram et X (ancien Twitter). Ses membres ont notamment crée un kit pour les personnes rejoignant le mouvement, composé de flyers et d'affiches. Des actions s'organisent donc à Lyon et dans d'autres villes, mais il reste difficile pour l'instant de connaître les magasins visés.

