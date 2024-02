Bison futé voit rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi

La circulation s'annonce très difficile ce samedi sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

La journée risque d'être longue sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi alors que Bison futé hisse le drapeau rouge dans toute la région dans le sens des départs, et orange dans le sens des retours.

"Les axes reliant les stations de ski seront particulièrement encombrés tout au long de la journée", indique Bison futé. Il est ainsi conseillé de ne pas emprunter l'autoroute A40 entre Mâcon et Annemasse de 12 h à 16h ainsi que l'A43 entre Lyon et Modane de 10 h à 17 h dans le sens des départs.

Dans le sens des retours Bison futé recommande d'éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 16h, l’autoroute A40, entre Annemasse et Mâcon, de 9h à 15h et l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 7h à 16h.