Lyon : bouchons, c’est tout rouge ce samedi sur les routes de la région

Après la zone C, le week-end dernier, ce sont désormais les écoliers de la zone B qui sont en vacances. Pour les scolaires de l’académie de Lyon, la zone A, il faudra attendre le vendredi 21 février.

Plus de vacances scolaires et plus de bouchons sur les routes. La journée de samedi est classée rouge par Bison Futé sur les routes de la région. Il est notamment conseillé d’éviter au maximum l’A43 entre Lyon et Chambéry, notamment dans le sens Lyon - Alpes.

Dans le sens des allers, l’A43 est notamment annoncée encombrée entre 9h et 13h ce samedi. La journée est classée orange dans le sens des retours. Dimanche, la journée est classée verte.