Lyon : 8 mois de prison ferme pour avoir percuté une voiture de police

En fin de semaine, un chauffard a été condamné à 8 mois de prison ferme par le tribunal judiciaire de Lyon. Il avait percuté un véhicule de police, le tout sous l'emprise de l'alcool et après avoir grillé un feu rouge.

Pour avoir grillé un feu et percuté un véhicule de police, le tout sous l'emprise de l'alcool, un chauffard était jugé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Lyon en fin de semaine rapporte Le Progrès. Il a écopé de 8 mois de prison ferme. Son permis a également été annulé et il devra verser des dommages et intérêts aux quatre policiers blessés.

Il niait être en été d'ébriété

Le faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi, au croisement des rues Bataille et Maryse-Bastié dans le 8e arrondissement. Le conducteur niait avoir été ivre, mais il a refusé de se soumettre au contrôle d’alcoolémie. Il affirmait aussi que le feu était vert.