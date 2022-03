Le bus de l'orientation fait halte à Lyon mercredi

Mercredi 16 mars, le bus de l'orientation s'arrêtera à Lyon. Il s'adresse à un large public à la recherche d'un projet d'avenir.

Mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le bus de l'orientation a pour objectif de rencontrer tout public à la recherche d'un projet scolaire ou professionnel. Il s'adresse aussi bien aux collégiens, lycéens, étudiants et à leurs familles, qu'aux demandeurs d’emploi et adultes en reconversion.

Rendez-vous sur l’esplanade François Mitterrand

Vous y trouverez des informations sur les métiers et les carrières possibles, ou rencontrer des conseillers pour aider ceux qui le souhaitent dans leur démarche. Le bus fera halte à Lyon mercredi 16 mars dans le cadre du Printemps de l’orientation. Il sera opérationnel de 9 heures à 12h et de 14 heures à 16h, et se trouvera sur l’esplanade François Mitterrand (2e arrondissement de Lyon).