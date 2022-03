Lyon : fin du port du masque en entreprise le lundi 14 mars

Image d’illustration masques chirurgicaux et masques FFP2 (Photo THOMAS KIENZLE / AFP)

Très attendue par de nombreux Français, la fin du protocole sanitaire en entreprise aura lieu le lundi 14 mars. Cette annonce faite ce mardi 8 mars par la ministre du Travail Elisabeth Borne signifie donc la fin du port du masque au travail et le retour à la normale pour des milliers de Lyonnais.

Dans un peu moins d’une semaine, des milliers de Lyonnais et des millions de Français retrouveront un peu de normalité en allant au travail le matin. Alors que la 5e vague de Covid-19 poursuit sa décrue dans le Rhône, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé ce mardi 8 mars sur le plateau de LCI que le protocole sanitaire en entreprise serait levé à partir du lundi 14 mars.

Concrètement, cela signifie que le port du masque ne sera plus obligatoire, "on va reprendre des règles normales en entreprise", a confirmé Mme Borne à nos confrères. "Les règles de distance vont disparaître", de même que celles appliquées dans la restauration collective, a-t-elle précisé, néanmoins il faudra "continuer évidemment à appliquer des règles d'hygiène", comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux.

Les entreprises ont la main sur le télétravail

Les personnes qui souhaiteraient continuer à porter le masque pourront le faire "sans que l'employeur ne puisse s'y opposer" indique le nouveau guide repère partagé par la ministre aux partenaires sociaux et qui doit remplacer le protocole national en entreprise. Celui-ci précise les "mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors situation épidémique".

Concernant le télétravail, la main ayant été rendue aux entreprises il y a plusieurs semaines, son application est à la discrétion de l’employeur et dépend des "règles qui se définissent dans le dialogue social au sein des entreprises".