Lyon : après les écoles, les collèges du Rhône rouvrent progressivement dès lundi

Les écoles de Lyon et de Villeurbanne, notamment, accueillent de nouveau les écoliers depuis le jeudi 14 mai.

Dès lundi 18, de nombreux collèges du département du Rhône vont progressivement rouvrir. Ce sont les 6e et les 5e qui vont retourner en cours en premier.

Avec, évidemment, de grosses mesures de sécurité. Marquage au sol, aménagement des espaces.

Les parents sont vivement invités à prendre la température de leur enfant tous les matins.

Pour assurer aux collégiens et au personnel scolaire et @grandlyon un retour en classe en sécurité, nous avons mis en place :

🥖 Des paniers repas gratuits

🏫 Le nettoyage et la préparation des locaux

💧 L’installation de distributeurs de gel hydro-alcoolique dans chaque collège. pic.twitter.com/wf9ptHYh1k

— David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) May 15, 2020