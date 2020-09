Lyon : 7 sénateurs à élire dans le Rhône, 11 listes en course

Les élections sénatoriales ont lieu le dimanche 27 septembre. Dans le Rhône, 7 postes sont à pourvoir. 11 listes sont en course avec notamment une droite divisée entre plusieurs listes.

L'élection sénatoriale a du mal à passionner les foules. Et pour cause, ce sont les grands-électeurs (députés, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux etc...) qui vont voter pour les 7 sénateurs du Rhône le 27 septembre prochain.

3436 électeurs sénatoriaux, en tout, peuvent voter ce 27 septembre.

Les écolos n'avaient aucun siège dans le Rhône

11 listes sont en course. Un scrutin proportionnel pour désigner ces 7 futurs élus.

Les écologistes, qui n'avaient pas de sénateur sortant dans le département, espèrent bien glaner des sièges après leurs bons résultats aux municipales.

La droite part divisée

La droite comptait 4 sénateurs sur 7 dans le Rhône. Elle est cette fois divisée en plusieurs listes, avec notamment celle menée par François-Noël Buffet, la liste officiellement soutenue par LR, et celle menée par l'ex-candidat à la mairie de Lyon, Etienne Blanc.

