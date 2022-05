Lyon 3e : Thomas Poulard pour mener le nouveau projet culturel

Thomas Poulard, directeur artistique de la Compagnie du Bonhomme, a vu sa proposition retenue par la Ville de Lyon et la mairie du 3e arrondissement concernant le projet de nouveau lieu culturel dans le quartier Villette - Paul Bert.

La Ville de Lyon et la mairie du 3e arrondissement ont tranché. Suite à l'appel à projets lancé pour le nouveau lieu culturel dans le quartier Villette - Paul Bert, Thomas Poulard, comédien, metteur en scène, mais aussi directeur artistique de la compagnie du Bonhomme, a été sélectionné. Il sera accompagné à la direction par Aurélie Maurier, administratrice de la troupe depuis 2010.

Son projet est pensé comme un atelier de fabrique artistique pluridisciplinaire : théâtre, danse et musique. Tout au long de l'année, le lieu accueillera des équipes en résidence pour des temps de création, de recherche et de représentation. Un programme d’ateliers à destination des amateurs, des scolaires, mais aussi de créations partagées avec les habitants seront mis en place. "Le projet proposé par Thomas Poulard répond pleinement à la forte demande d’espaces de travail pour des artistes dans le domaine du spectacle vivant, en dialogue avec les lieux de création et de diffusion de la Ville", a déclaré Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au Maire en charge de la culture.

La gestion des locaux pour 3 ans

Au total, l'appel à projets a attiré 12 candidatures, dont 6 ont été auditionnées par la Ville. La compagnie du Bonhomme aura la gestion des locaux à partir de septembre 2022 et pour une durée de 3 ans. Elle prend la suite du Théâtre les Asphodèles. Le nouveau projet sera ouvert au public dès janvier 2023.