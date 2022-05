Législatives : Reconquête! Investi le policier Bruno Attal à Vénissieux

Dans la 14e, qui regroupe Vénissieux, Saint-Fons et Saint-Priest, le parti d’Éric Zemmour, Reconquête!, a décidé de soutenir la candidature du policier et syndicaliste Bruno Attal pour les élections législatives.

Faute d’accord avec le Rassemblement National de Marine Le Pen, le parti d’Éric Zemmour, Reconquête!, devrait investir des candidats dans les 14 circonscriptions du Rhône. Dans la 14e, qui recoupe les communes de Vénissieux, Saint-Fons et Saint-Priest c’est le gardien de la paix et secrétaire général adjoint du syndicat France Police-Policiers en colère qui sera soutenu par Reconquête.

Annoncée par le policier sur Twitter ce mardi 3 mai, l’information a par la suite été confirmée par Eric Zemmour dans un tweet. L’ex-candidat à l’élection présidentielle y félicite Bruno Attal, "courageux policier qui va affronter Taha Bouhafs à Vénissieux". Le journaliste militant, condamné en 2021 pour injure envers une policière, est en effet pressenti pour remporter l’investiture de la France Insoumise dans la même circonscription.

Passe d'armes avec Taha Bouhafs

Très présent sur les réseaux sociaux et notamment You Tube où il défend l’institution policière, Bruno Attal n’a pas tardé a attaqué Taha Bouhafs le qualifiant de "raciste", "antiflic", "antisémite" et "racaille". Ce à quoi l’intéressé a répondu en dénonçant les propos d’un " agent de l’État qui parle de grand remplacement et qui stigmatise les musulmans et les Français d’origine maghrébine". En cas d’officialisation de la candidature de Taha Bouhafs à Venissieux par les Insoumis, les débats pourraient s’avérer houleux dans la circonscription.

Cet agent de l’état qui parle de grand remplacement et qui stigmatise les musulmans et les français d’origine maghrébine ne gagnera que 2 choses: 1 plainte en justice.

1 raclée électorale le 12 juin. Je défendrai l’honneur des habitants de Venissieux, de St-Priest et de St-Fons https://t.co/c5a6iyy6jl — Taha Bouhafs 🔻 (@T_Bouhafs) May 3, 2022

