Hier, lors de son conseil métropolitain, la Métropole de Lyon a voté une enveloppe supplémentaire de 18 millions d’euros pour poursuivre l’aménagement et la végétalisation de la Presqu’île.

La Métropole de Lyon poursuit la transformation de la Presqu’île malgré la grogne des riverains et de l’opposition. Hier, lors du conseil métropolitain, la collectivité a voté une enveloppe supplémentaire de 18 millions d’euros afin de continuer les travaux d’aménagement et de végétalisation de 33 000 m2. Elle s’ajoute à celle de 5 millions d’euros débloquée plus tôt ce mois-ci. Les prochains travaux sont prévus pour 2025.

Lire aussi : Lyon : "C'est devenu le chaos", un collectif proteste contre les fermetures de rues

Place des Cordeliers, rue de la République, etc.

Les premiers aménagements concerneront les lieux les plus "emblématiques" de la Presqu’île, comme la place des Cordeliers avec l’aménagement du "principal pôle de correspondance de bus de la Presqu’île", l’élargissement des trottoirs et des espaces piétons au niveau de l’intersection de la rue de la République. Cette dernière deviendra entièrement piétonne sur sa partie nord, c’est-à-dire de la place des Cordeliers jusqu’à la place de la Comédie. Les rues Serlin et la rue de l’Arbre sec seront également réaménagées et végétalisées jusqu’en 2030.

Après des travaux réalisés sur les secteurs Ferrandière, 4 chapeaux, Tupin, et ceux encore en cours, comme dans la rue Grenette, source de nombreuses tensions, d’autres travaux sont également prévus sur la rue de la Barre, la rue du Garet, la rue Mulet et la rue Neuve, notamment d’assainissement sur les plus vieux réseaux devenus vétustes. Avec ces travaux, la Métropole de Lyon espère "donner un nouvel élan à la Presqu’île, à améliorer le cadre de vie des habitants qui y vivent (…) et à renforcer la prospérité des commerces en améliorant la déambulation des clients."