Le collectif de photographes lyonnais En Lien ouvre une exposition permanente à Vénisssieux, pour associer un site d'industrie urbaine et un lycée voisin.

"Outils sensibles", une nouvelle exposition permanente dédiée à la photographie, a ouvert ses portes mercredi 26 juin à Vénissieux. Mené par le collectif de photographes lyonnais En Lien, ce projet pédagogique et artistique a pour objectif, comme l'explique USIN Lyon Parilly dans un communiqué, "d’associer le regard d’USIN Lyon Parilly, le site totem du renouveau de l’industrie urbaine en métropole lyonnaise, et celui du lycée professionnel Marcel Sembat-Seguin voisin".

Le rapport à "l'outil"

Les deux photographes, Tim Douet et Eva Sanchez, ont investi pendant plusieurs mois le site USIN Lyon Parilly et exploré les couloirs du lycée Marcel Sembat-Seguin pour rencontrer des professionnels de l’industrie et des élèves afin de

questionner leur rapport à l’outil dans leur quotidien et leur histoire. "C’est ce récit collectif et la résonance graphique de l’objet que nous rapportons sur cette exposition", expliquent les deux photographes.

Lire aussi : TotalEnergies va accueillir près de 50 lycéens sur ses sites lyonnais

Cette exposition est une "exploration photographique", qui invite à découvrir "la relation entre les travailleurs, leur environnement et l’outil, pour mettre en lumière le rôle de l’outil comme reflet du savoir-faire et de connexion entre les mondes professionnels". Trente portraits d'industriels, de lycéens et d’espaces sont conjugués sur le mur d’enceinte du site USIN Lyon Parilly, en face du lycée Marcel Sembat-Seguin. Les photographes cherchent à mettre en lumière "le savoir-faire, l’émotion et l’architecture détournée en utilisant les textures, les couleurs et les outils".

David Bellanger, Directeur de l’Immobilier et de l’Investissement chez Groupe SERL, explique que "les mondes de l’industrie, de l’éducation et de la culture sont liés par leurs enjeux de transmission et de partage de savoirs et de savoir-faire. Des enjeux qui sont également au cœur du projet Usin Lyon Parilly".