Magie et humour : Zack & Stan, The Magicians au Complexe Café-Théâtre

Ce duo de a participé aux plus grandes émissions en France et aux États Unis. Dans l’ombre, ils ont façonné des tours de magie pour les plus grands illusionnistes tels que David Copperfield, David Blaine, Criss Angel ou Éric Antoine.

Dans leur précédent spectacle, Méchamment magique, Stan sortait une souris vivante de sa cage, il la jetait dans un mixeur branché à fond sous les yeux horrifiés des spectateurs.

Il s’ensuivait une bouillie sanguinolente que son complice Zack ingurgitait à contrecœur. Puis il toussait, s’étouffait, portait la main à sa bouche et en sortait… la souris blanche qui frétillait de joie.

Des tours aussi bluffants, et originaux, on en retrouvera certainement dans leur nouveau spectacle, The Magicians. Ils nous promettent “une expérience immersive où le rire se mêle à l’émerveillement. De la magie, du mentalisme et une bonne dose d’humour”.

Zack & Stan The Magicians – Du 27 juin au 13 juillet au Complexe Café-Théâtre.