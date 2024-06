Auvergne-Rhône-Alpes : Les bons plans SCNF pour cet été

La SNCF propose plusieurs offres sur les trajets en TER cet été dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Du 5 juillet au 1er septembre 2024, les voyageurs pourront profiter de tarifs réduits et d'offres spéciales sur leurs voyages TER, dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour certains trains et certains horaires, les billets TER seront seulement à partir de 5€, et dès deux personnes, les voyageurs bénéficient de 40% de réduction sur leurs trajets TER, et de la gratuité pour les - 12 ans.

