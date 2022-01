Lyon 2030 : ces grands projets qui vont changer le visage de la Métropole

Des transports en commun, des pistes cyclables et des forêts urbaines. Les priorités des écologistes vont se mêler aux grands projets urbains lancés par Gérard Collomb et changer la métropole de Lyon à horizon 2030.

Le métro B aux hôpitaux Sud

391 millions d’euros

La ligne B du métro aura son nouveau terminus en 2023. Elle reliera désormais Charpennes aux hôpitaux Sud à Saint-Genis-Laval. En 2013, le Sytral l’avait déjà prolongée jusqu’à Oullins. Une décennie et 391 millions d’euros plus tard, la ligne B va s’allonger de 2,4 kilomètres. Une nouvelle station verra le jour à Oullins, à 25 mètres de profondeur, ce qui en fera la plus souterraine de Lyon.

Un hôtel et une piscine dans les jardins du Lou

Le Lou va terminer d’ici 2023 l’aménagement des terrains obtenus en échange des travaux de réaménagement. Après les immeubles de bureaux livrés en 2020, un hôtel, un centre médical et une piscine privée devraient sortir de terre. Le centre aquatique va remplacer l’ancienne piscine de Gerland, fermée par la municipalité.

Le nouveau campus d’EM Lyon

110 millions d’euros - Architecte : Philippe Chiambaretta

Les travaux ont pris du retard. Les prochains locaux de l’école de commerce la plus réputée de Lyon ne seront pas inaugurés avant la fin de l’année 2023. EM Lyon quittera alors Écully pour s’installer dans un bâtiment de 30 000 m2. Ce nouveau campus sera l’une des réalisations phares d’une Zac des Girondins où il reste encore 2 900 logements et 17 000 m2 de bureaux et de commerces à construire.

Une nouvelle Cité administrative d’État

88 millions d’euros – Z Architecture

L’opération a été confirmée à l’été 2021. La Cité administrative d’État de la Part-Dieu va être reconstruite d’ici la fin de l’année 2023 pour une enveloppe d’un peu moins de 100 millions d’euros. Les services fiscaux et de l’Insee sont concernés par cette opération. Dans un second temps, le reste des bâtiments de la Cité administrative seront rasés avant d’être reconstruits.

Le nouveau visage de la gare de la Part-Dieu

Le chantier de la gare de la Part-Dieu progresse lentement, mais l’année 2022 va enfin marquer le début d’une amélioration. Les premières tranches vont être livrées, soit la galerie commerciale Villette et la voie L. Les travaux devraient s’achever en 2024 avec la livraison de la nouvelle esplanade Charles-Béraudier. Ce réaménagement devrait permettre de doubler la capacité d’accueil des voyageurs

Un téléphérique à faire atterrir

160 millions d’euros

L’envie des écologistes d’expérimenter le transport par câble dans la métropole se heurte à l’hostilité des habitants et des élus de Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière, les deux communes les plus impactées par ce projet. Les plus de 90 % de non du referendum organisé dans ces deux communes n’ont pas encore suffi à enterrer le projet mais rendent son issue plus incertaine.

La longue mue des autoroutes A6-A7

C’est le projet lyonnais au long cours : la transformation des anciennes autoroutes A6-A7 en boulevard urbain. Le déclassement administratif commence à se matérialiser. La limitation de vitesse a été abaissée et une voie de covoiturage créée. Dans un premier temps, ce sont surtout les abords des axes M6-M7 qui changent. Le quai Perrache est actuellement en travaux : des places de stationnement sont transformées en piste cyclable.

M Lyon, la Part-Dieu revue et corrigée

À la base, M Lyon devait être une tour en face du siège de la Métropole de Lyon. L’arrivée au pouvoir des écologistes en a décidé autrement. Le promoteur DCB a revu sa copie et livrera finalement, en 2025, un immeuble de “seulement” 13 étages qui accueillera des bureaux dans sa moitié inférieure et des logements avec balcon ou toit-terrasse dans les étages supérieurs.