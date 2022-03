Lyon : 200 réfugiés ukrainiens accueillis dans des gymnases

Samedi soir, 200 réfugiés ukrainiens, femmes et enfants, sont arrivés à Lyon. Deux gymnases ont été mis à leur disposition.

Depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la Ville de Lyon, notamment par la voix du maire Grégory Doucet, a indiqué qu'elle était prête à accueillir des réfugiés ukrainiens. Samedi soir, 200 femmes et enfants sont, après un long voyage en bus, arrivés dans la capitale des Gaules. Ils ont été accueillis par les équipes de la Croix-Rouge.

Des repas distribués par l'Armée du salut

Lyon a mis à leur disposition deux gymnases afin qu'ils puissent y passer la nuit, de même que leurs chauffeurs. Des repas ont été distribués par l’Armée du salut.

Depuis le 10 mars, le gymnase Bellecombe (6e arrondissement), a été transformé en centre d’hébergement d’urgence grâce à une quinzaine de volontaires de la Croix-Rouge française. "Les personnes réfugiées viennent de la gare de la Part-Dieu. A la sortie du train, ils sont pris en charge par cinq bénévoles, explique Cyril Perronnet (Croix-Rouge) sur le site de la Ville. Soit ils veulent aller plus loin et doivent attendre un train, alors ils restent sur place dans un espace qui leur est réservé où on leur propose du café, du thé… ; soit ils prennent un train ou un avion le lendemain ou ne savent pas où aller dans l’immédiat, alors ils sont emmenés ici en minibus pour y passer la nuit."

