Lyon : 2 nouveaux bus TCL pour aller à l’aéroport dès le 2 septembre

Lyon Capitale vous le révélait en exclusivité. Les lignes de bus vont reprendre vers l’aéroport dès la rentrée. Deux nouvelles lignes, les lignes 47 et 48 vont être créées.

Lyon Capitale vous le révélait en exclusivité au mois de juin. Il sera de nouveau possible, dès la rentrée de se rendre à l’aéroport Saint-Exupéry, depuis Lyon, en bus. Au prix d’un ticket TCL, c’est-à-dire 1,90 euro. Bien loin des tarifs de Rhônexpress.

En effet, Le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de Rhônexpress qui estimait que les bus 29 et 30 du Sytral étaient une forme de concurrence (lire ici). Interogée par Lyon Capitale, la présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda, avait immédiatement indiqué le retour des bus pour aller à l’aéroport : "Le tribunal a éclairci le fait que ça ne concurrençait pas. Sans attendre un éventuel appel, les lignes de bus vont reprendre vers l'aéroport de Lyon dès la rentrée, de manière durable. On va mailler les territoires de l'Est lyonnais, de l'aéroport, de la zone d'activité. Ceux qui veulent prendre les transports en commun pourront les prendre !"

Création des lignes 47 et 48

Ainsi, dès le 2 septembre, comme l’annonce Le Progrès, vous pourrez vous rendre à Saint-Exupéry avec des bus TCL. Deux nouvelles lignes vont ainsi voir le jour : les lignes 47 et 48.

La ligne 47 reliera le terminus du tramway T3 Meyzieu à Saint-Laurent-de-Mure et desservira l’aéroport.

La ligne 48 partira elle de Genas Bornicat, avec une correspondance avec la ligne 29 déjà existante et fera son terminus à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

Une heure de trajet en bus depuis la Part-Dieu

Il faudra environ 1h, depuis la gare de la Part-Dieu, pour se rendre à l’aéroport avec ses moyens de transport. C’est plus long que Rhônexpress, mais aussi beaucoup moins cher…