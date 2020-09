Lyon : 1ère édition du festival "Handi-Ride" au Vélodrome de la Tête d'Or

Le festival "Handi-Ride" se tient jusqu'à ce dimanche 13 septembre à 14h au Vélodrome du Parce de la Tête d'Or, à Lyon.

Ce week-end des 12 et 13 septembre, Lyon fête le vélo. En parallèle du Tour de France, la capitale des Gaules accueille la coupe de France de para-cyclisme au Vélodrome de la Tête d'Or, ainsi que le Championnat de France de demi-fond valide.

Pour fêter l'événement, la 1ère édition du festival "Handi-Ride" se tient au Vélodrome de la Tête d'Or, depuis ce samedi 12 septembre et jusqu'à ce dimanche à 14h. L'occasion de découvrir le monde du para-cyclisme, avec des activités et des animations pour petits et grands.

Samedi 12 septembre de 9h à 21h et dimanche 13 septembre de 9h à 14h. Vélodrome du Parc de la Tête d'Or. Entrée gratuite.