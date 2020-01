Lyon : 142 heures perdues dans les bouchons, des solutions existent

Comme chaque année, le constructeur de GPS TomTom a livré son Trafic Index, une étude permettant de découvrir l'état de la congestion dans les grandes métropoles. À Lyon, la situation se dégrade très légèrement, et les conducteurs auront perdu quelques jours de leur vie quotidienne à attendre dans les bouchons.

142 heures, soit 5 jours et 22 heures, c'est le temps perdu par les conducteurs à Lyon dans les bouchons en 2019, selon TomTom et son Trafic Index. Le taux de congestion augmentent de 1 %, pour s'établir à 30 %. Lyon se classe en 6e position derrière Paris (39 % de congestion), Marseille (34 %), Bordeaux (32 %), Grenoble (32 %) puis Nice (31 %) à la cinquième place. Des Parisiens qui perdent 163 heures par an dans les bouchons de leur côté.

À l'échelle mondiale, Lyon est à la 120e place, le podium étant occupé par Bangalore en Inde (71 % de congestion, 243 heures perdues), Manille aux Philippines (71 % pour 257 heures perdues), et Bogota (68 % pour 230 heures perdues en 2019).

La neige engendre la pagaille

Le jour où la circulation était la plus fluide à Lyon en 2019 a été tout simplement le premier janvier. Quant au pire, ce fut le 14 novembre, marqué par les chutes de neige sur l'agglomération. En circulant en heure de pointe pour un parcours de 30 minutes, les conducteurs voient leur trajet augmenter de 19 minutes le matin, le constat est identique le soir. Enfin, selon TomTom, le pire créneau horaire de la semaine pour circuler est le mardi de 8 heures à 9 heures.

Quelles solutions ?

Les solutions rapides pour améliorer la situation existent, même si certaines peuvent sembler paradoxales. Construire plus de routes permettrait-il de supprimer les bouchons ? Non. La littérature scientifique sur la théorie des flux ne manque pas depuis plus d’un demi-siècle, soulignant ce qui n’est pas forcément une évidence à première vue : pour fluidifier, il faut supprimer ; ajouter, c’est congestionner. Lyon a déjà testé la chose. Fin 2012, le tunnel de la Croix-Rousse a fermé pendant neuf mois sans conséquences majeures sur la circulation à Lyon. Une part du trafic s’est évaporée, qui est revenue à sa réouverture.

De même, proposer des voies de bus en site propre et aménagements cyclables le long des grandes artères congestionnées peut avoir un double effet : ceux qui les empruntent ne subissent pas les bouchons et ne perdent pas de temps. En parallèle, les conducteurs coincés à côté, qui se font continuellement doubler par des modes plus efficients, peuvent décider de tenter l'expérience.

Même si l'étude TomTom ne permet pas de savoir combien de temps ont gagné les usagers TCL de modes en site propre, vélos ou trottinettes en 2019, ils sauront déjà qu'ils n'ont pas perdu 142 heures de leur vie l'année dernière.