Lutte contre le cancer : la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin demande la création d’un registre national 

Dans une tribune, co-signée par plus de 90 chercheurs, élus, malades et militants, la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin demande la création d’un registre national des cancers.

Chaque année en France, ce sont 157 000 personnes qui meurent du cancer, faisant de cette maladie la première cause de mortalité prématurée. Dans une tribune publiée le 6 mai dernier, des médecins, chercheurs, patients, militants ou encore élus, dont la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin, demandent la création d’un registre national des cancers afin de mieux prévenir la maladie.

"+77 % de nouveaux cas d’ici 2050"

Comme ils expliquent, "seuls 24 % des Français sont couverts par un registre du cancer. Pas de données pour l’Île-de-France, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice. Pas de suivi dans les zones les plus polluées et les plus peuplées." Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit "+77 % de nouveaux cas d’ici 2050", les signataires s’interrogent : "Comment agir si on ne sait même pas où et pourquoi les cancers explosent ?" Et assènent : "Sans données, pas de prévention."

Alors que la France est absente du réseau européen des registres du cancer, la création d’un registre national "transparent" et "couvrant 100 % du territoire" permettrait de "repérer les clusters", de "protéger les populations exposées", mais également d’"orienter la recherche et les soins", assurent la députée du Rhône, ainsi que les chercheurs et patients. Ils concluent : "Il est temps d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour à l’Assemblée. D’arrêter de faire semblant. Et d’enfin regarder les choses en face."

