Loto du patrimoine : découvrez le site emblématique retenu en Auvergne Rhône-Alpes

Pour cette septième édition du Loto du patrimoine, 18 sites ont été sélectionnés par la Mission patrimoine portée par Stéphane Bern. En Auvergne Rhône-Alpes, c'est l'usine de la Grande vapeur à Oyonnax qui a été retenue. Le site deviendra un musée dédié au savoir-faire du peigne.

A chaque année son lot de surprises. Pour cette septième édition de la Mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, l’usine de la Grande vapeur a été retenue comme l’un des 18 sites emblématiques en péril des régions de métropole et d’outre-mer, sur 790 projets signalés.

D'importants travaux pour réhabiliter l'ancienne usine

Le projet de restauration du site est estimé à un peu plus de douze millions d'euros. Prévus pour une durée de deux ans, les travaux pourraient débuter début 2025. Le site nécessite aujourd'hui d'importants réaménagements pour être réhabilité en un musée technique. Les réserves d’eau du toit sont usées par le temps et génèrent d’importants dégâts sur la structure. Le gel et les sécheresses successives ont provoqué de nombreuses infiltrations. L’édifice a aussi été victime de vandalisme et tentatives d’intrusion, notamment au niveau de ses verrières, indique le communiqué du loto des patrimoines.

#DossierdePresse | Découvrez les 18 sites emblématiques du #Lotodupatrimoine 2024 porté par le ministère de la Culture avec @bernstephane et déployé par la @fond_patrimoine avec le soutien de la @FDJ 👉 https://t.co/2KbjcKMzmO pic.twitter.com/dwDDClB7qH — Ministère de la Culture 🇫🇷 (@MinistereCC) March 20, 2024

Les Jeux olympiques à l’honneur

La Mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par l'animateur Stéphane Bern, a voulu mettre l'accent sur "le patrimoine sportif" en l'honneur des Jeux olympiques qui se tiendront à Paris cet été. Depuis la première édition lancée en 2018, la Mission du patrimoine a aidé plus de 860 sites pour leurs travaux de restauration, dont 125 projets emblématiques du patrimoine régional et 735 sites départementaux.

Voici la liste complète de 18 sites emblématiques retenus