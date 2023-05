L’OL rend un ultime hommage à Jean-Michel Aulas ce samedi

L’Olympique lyonnais organise ce samedi 27 mai une grande soirée de festivités pour rendre un denier hommage à son président historique, poussé vers la sortie après 36 ans de carrière.

L’émotion devrait être au rendez-vous ce samedi soir dans les travées du Groupama Stadium de Décines. En marge des derniers matchs à domicile de la saison pour les Fenottes (17h30) et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette (21 heures) contre Reims, le club et les supporters vont rendre un dernier hommage à Jean-Michel Aulas, l’homme fort de l’Olympique lyonnais depuis 36 ans.

Tifos et feu d'artifice

Des animations et des tifos géants seront déployés par les groupes de supporters, les Bad Gones et Lyon 1950, en amont de la rencontre des garçons lors de l’avant-match. À la mi-temps, les filles viendront fêter avec le public leur titre de championne de France de D1 féminine ainsi que leur Coupe de France, avant qu’à l’issue du match le désormais président d’honneur de l’OL soit honoré par le club aux alentours de 22h45. D’après des informations de notre média partenaire Olympique et Lyonnais, une célébration d’une demi-heure est prévue avant un feu d’artifice.

Mardi, plus de 47 000 billets avaient déjà été vendus par le club pour cette soirée très spéciale, à laquelle ne devrait pas être présent le nouveau propriétaire américain de l’OL, John Textor. À noter que pour les deux rencontres, l’OL a décidé de renommer ses tribunes avec les noms de quartiers emblématiques de Lyon : Terreaux, Tête d’Or, Bellecour, La Duchère, Croix-Rousse, Mermoz, Gerland, Fourvière, Préfecture.

