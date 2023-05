Dévoilé mardi 23 mai, le maillot domicile de l’Olympique lyonnais pour la saison, 2023-2024 rend hommage aux années de gloire du club et aux chefs cuisiniers lyonnais.

Quelques touches de doré pour mettre en avant les sponsors, l’iconique double bande rouge et bleu traversant le blason de l’OL sur le côté gauche et surtout un col tricolore façon Meilleur Ouvrier de France (MOF). L’Olympique lyonnais a fait preuve de sobriété pour sa nouvelle tunique domicile, mais frappe juste en rendant hommage à son glorieux passé des années 2000 et aux chefs de la gastronomie lyonnaise avec ce col. Un hommage marqué au pape de la gastronomie Paul Bocuse décédé il y a 5 ans et que le club a célébré fin avril lors de la réception de l’Olympique de Marseille.

Un prix en hausse

Disponible depuis mardi 23 mai, ce nouveau maillot domicile sera porté pour la première fois par les joueurs samedi lors de la réception de Reims au Groupama Stadium. Un match qui verra les supporters célébrer le titre de championnes de France des joueuses de l’OL féminin et les 36 ans de carrière de Jean-Michel Aulas à la tête du club, après son départ.

Pour s’offrir cette nouvelle tunique il faudra tout de même débourser la bagatelle de 100 euros, un prix en augmentation puisque la saison dernière le maillot de l’OL était commercialisé à partir de 90€.