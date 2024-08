Loire : une réplique de la torche olympique exposée dans des bureaux de poste

Image illustration Torche Olympique. (Photo by Virginie Seiller / Hans Lucas via AFP)

Une réplique de la torche olympique sera exposée dans plusieurs bureaux de poste de la Loire cette semaine.

Dans le cadre du partenariat technique du relais de la flamme olympique et paralympique, une réplique de la torche olympique est exposée ce mardi au bureau de poste de Roanne. Elle sera ensuite exposée à La Poste de Saint-Etienne-Bellevue mercredi et jeudi, avant d'être visible au bureau de poste de Rive-de-Gier vendredi et samedi.

Les clients pourront se prendre en photo avec cette réplique de la torche originale. Pour rappel, 140 postiers d’Auvergne Rhône-Alpes ont porté la flamme olympique. Ils ont été sélectionnés parmi les 12 800 postiers qui ont candidaté l’an dernier. La parité femme/homme a été respectée et tous les métiers, toutes les régions, tous les niveaux hiérarchiques et tous les âges représentés.