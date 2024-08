Lyon : le cinéma UGC Part-Dieu organise un marathon Harry Potter 

Les huit films de la saga Harry Potter seront diffusés les 31 août et 1er septembre au cinéma UGC Part-Dieu. La place est disponible pour 50 euros.

Avis aux fans du célèbre sorcier à lunettes. Le cinéma UGC de la Part-Dieu à Lyon organise un marathon Harry Potter les 31 août et 1er septembre prochains. Les quatre premiers films, Harry Potter à l’école des sorciers, Harry Potter et la Chambre des secrets, Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban ainsi que Harry Potter et la Coupe de feu seront ainsi projetés le 31 août entre 11 heures et 20h30.

Puis le lendemain, Harry Potter et l’Ordre du phénix, Harry Potter et le Prince de Sang-mêlé puis Harry Potter et les Reliques de la mort partie 1 et 2 seront diffusés entre 11 heures et 20 heures. Les places sont d’ores et déjà disponibles pour 50 euros.

