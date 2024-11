Loire : "La région se moque du développement des mobilités" juge le PS

Mercredi 20 novembre, Johann Cesa, vice-président du groupe socialiste, écologiste et démocrate d'Auvergne-Rhône-Alpes, a exprimé son mécontentement face à une réponse de la région qu'il qualifie de "consternante" et "indigne". Une réaction faisant suite à son courrier concernant le maintien de la desserte TGV entre Saint-Étienne et Paris.

En septembre dernier, le groupe socialiste d'Auvergne-Rhône-Alpes avait adressé un courriel au président de la région au sujet du maintien de la desserte de TGV entre Paris et Saint-Etienne. Une lettre à laquelle le vice-président, délégué aux transports Frédéric Aguilera a finalement répondu par un bref courrier, évoquant uniquement le maintien de cette desserte. Une réponse jugée "consternante" et "indigne d'un vice-président en charge des transports", par le groupe socialiste, accusant celui-ci d'avoir fait l'impasse sur un grand nombre de questions.

Parmi les demandes laissées sans réponses, des questions sur les investissements prévus, la possibilité de mise en place de rames supplémentaires, ou encore d'une possible ligne de train entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. "Ces demandes intéressent au premier chef les Auvergnats et les Rhônalpins mais M. Aguilera a préféré les laisser de côté. Ce n’est pas sérieux. Les difficultés rencontrées chaque jour par les usagers du train ne doivent pas être prises à la légère. Elles nécessitent une grande attention de notre part et un travail exigeant." dénonce le Parti Socialiste.

"Un coup de communication tardif"

Dans le courrier datant de septembre, le Parti Socialiste de la région AURA avait également dénoncé un "simple coup de communication tardif" de la part du conseillier régional Laurent Wauquiez. Une annonce face à laquelle Frédéric Aigulera s'était dit "étonné" de voir considéré le "fait de défendre des préoccupations légitimes de tous les usagers" comme un coup de communication.

Ce mercredi Johann Cesa, lui répond "oui, voir M. Wauquiez réagir après coup sur la question de la ligne TGV Paris-Saint-Etienne, alors qu'il n'est jamais intervenu sur le dossier auparavant, m’est apparu et continuera de m’apparaitre comme parfaitement indécent.", avant de poursuivre, que "son bilan en matière de développement des mobilités à Saint-Etienne et dans le département de la Loire est catastrophique."

