Le journaliste Jamy Gourmaud, figure incontournable de l'émission "C'est pas sorcier", sera présent à Lyon, ce vendredi 22 novembre.

Connu pour son rôle d'animateur, journaliste et parfois même professeur dans l'émission "C'est pas sorcier", Jamy Gourmand a façonné de nombreux jeunes et transmis tout un tas de connaissances. Avec l'aide de ses collègues Sabine Quindou et Frédéric Courant, qui participaient avec lui aux épisodes de cette émission culte, qui s'est arrêtée en 2014.

Désormais vidéaste sur sa propre chaîne Youtube, "Epicurieux", le journaliste Jamy Gourmand écrit aussi des livres. Ce mardi 19 novembre, son livre "365 nouveaux jours avec Jamy" (éditions Nathan) est officiellement sorti. C'est pourquoi il sera à Lyon pour le présenter devant ses fans, à la librairie Decitre de Bellecour. Il sera présent de 15 à 18 heures.

