La préfète de la Loire a indiqué, ce lundi 6 décembre, que l'A89 est à nouveau ouverte aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Ces derniers peuvent donc reprendre la route, après avoir été contraints, depuis dimanche soir, de rester sur des aires de repos à cause des chutes de neige.

Interdits de circuler sur l'A89 depuis dimanche soir, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ont pu reprendre la route, ce lundi vers 7h30. Un arrêté avait été pris ce week-end par la préfecture du département voisin, le Puy-de-Dôme, suite aux chutes de neige et au verglas, ne laissant pas d'autre choix aux camions que de se ranger sur des aires de repos.

#VigilanceJaune ❄️🌨️ Fin de l'interdiction de la circulation des poids-lourds de +de 7,5t sur l'A89 de l'échangeur de Nervieux à la limite avec le département du Puy-de-Dôme.

⚠ Le département de la Loire reste en vigilance jaune neige - verglas. https://t.co/jIiQyBtKdm — Préfète de la Loire (@Prefecture42) December 6, 2021

Malgré la levée de cette interdiction, les conditions météo restent compliquées ce lundi dans les monts du Forez et du Pilat, où la chaussée est enneigée sur la RD 1082 (Saint-Etienne/Bourg-Argental), la RD 8 (Saint-Étienne/Le Bessat), la RD 501 (Planfoy/Marlhes) et la RD 503 (Saint-Sauveur-en-rue/Bourg-Argental). Le département est d'ailleurs placé en vigilance jaune neige et verglas il faudra donc redoubler de prudence sur les routes.