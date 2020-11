Loi de sécurité globale : à Lyon, nouvelle manifestation ce samedi

Mardi soir, le parvis devant le palais de justice, dans le 5e arrondissement de Lyon, était bondé pour dire non à la loi sur la "sécurité globale". Une nouvelle manifestation a lieu samedi après-midi à Lyon.

L’Assemblée nationale a adopté, ce mardi 24 novembre en première lecture, la proposition de loi controversée sur la "sécurité globale", dont l'article 24 est notamment très critiqué. Ce dernier prévoit, notamment, de pénaliser la diffusion "malveillante" de clichés de policiers, de punir d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende "le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police".

12 des 14 députés du Rhône ont voté pour

La proposition de loi ne fait pas l'unanimité. Y compris dans la majorité. Certains opposants au texte de loi dénoncent un texte "liberticide". A Lyon, une manifestation est prévue samedi à 14h place Bellecour, dans le 2e arrondissement.