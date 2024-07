Dans un communiqué de presse, le groupe écologiste à la Région a une nouvelle fois critiqué Laurent Wauquiez et son équipe après la divulgation ce lundi 22 juillet de la liste des invités du dîner des sommets.

Après les socialistes, les écologistes ont réagi publiquement à la divulgation, par nos confrères de Lyon Mag, de la liste des invités du dîner des sommets. Ce dîner, organisé en juin 2022 au château de la Chaize, dans le Beaujolais, avait réuni plus de 90 convives triés sur le volet pour un coût de plus de 100 000 euros. Une somme au cœur des critiques de l'opposition régionale et qui avait conduit le parquet national financier à ouvrir une enquête, encore en cours, pour détournement de fonds publics et favoritisme.

Ce lundi soir, quelques heures après la diffusion de la liste des invités, le groupe écologiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes a qualifié cette fuite de "manœuvre politicienne" de la part de Laurent Wauquiez et de son équipe. "Le groupe des Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce toujours fermement l'opacité et les pratiques douteuses entourant le « dîner des sommets » de juin 2022" débutent-ils dans leur communiqué. Avant de rappeler : "Malgré nos demandes répétées et les différents recours au tribunal administratif pour obtenir la liste des invités, Laurent Wauquiez a toujours refusé de la transmettre. La liste vient finalement de sortir en plein été, quelques semaines avant la passation de la présidence de la Région."

Le tribunal administratif de Lyon avait en effet ordonné au président LR de Région de transmettre en mai dernier à l'opposition la liste des convives de ce dîner des sommets. "Nous sommes persuadés que ce dîner visait à rassembler de potentiels soutiens de Laurent Wauquiez dans sa course à la présidence de la République" explique Maxime Meyer, conseiller régional de l’Ain, et co-président du groupe des Écologistes à la Région. "Alors qu’il communique massivement, aux frais du contribuable, sur la “Région la mieux gérée de France”, le train de vie hors sol du président de Région est encore une fois mis au grand jour par la liste de ces 91 noms" ajoute le conseiller régional.

Laurent Wauquiez, au cœur de la polémique, devrait quitter dans les prochaines semaines la présidence de la Région AURA. L'homme du Puy-en-Velay, élu le 7 juillet dernier en tant que député en Haute-Loire devrait choisir son ou sa successeur dans les prochains jours.