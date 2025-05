Ligue 1 : l’Olympique lyonnais s’incline finalement face à Monaco

Après une première mi-temps compliquée pour les deux équipes, Monaco s’est imposé 2 - 0 face à L’OL lors de la 33e journée de Ligue 1.

Douche froide pour l’Olympique lyonnais alors qu’il jouait gros samedi 10 mai face à Monaco. Les Monégasques se sont en effet imposés 2 buts à 0 sur la pelouse du stade Louis-II pour cette 33e journée de Ligue 1. La victoire leur permet donc de gagner une place au classement et de se qualifier pour la Ligue des champions.

Après une première mi-temps en demi-teinte pour les deux équipes, Monaco a finalement ouvert le score à la 62e minute avec un but de Takumi Minamino. Il sera rejoint quelques minutes plus tard par le but de Denis Zakaria sur un coup franc de Camara.

L’Olympique lyonnais s’incline donc, mais reste à la 7e place. Les Lyonnais devront redoubler d’efforts face à Angers le 17 mai prochain pour espérer décrocher la dernière place qualificative pour la C1.

