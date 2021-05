L’Europe placée au coeur de la vie lyonnaise pendant un mois 

Dans le cadre du « Joli mois de l’Europe », lancé ce lundi, la Ville de Lyon et la Métropole mettront l’Europe et ses actions à l’honneur au travers de nombreux événements visant à sensibiliser les habitants aux actions d’une Europe plus sociale et plus verte.

Placer l’Europe et ses actions au coeur de la vie des Lyonnais, c’est la mission que se sont données la Ville de Lyon et la Métropole en participant au « Joli mois de l’Europe », lancé ce lundi lors de la présentation d’une rame de tramway des lignes T1 et T2 habillée aux couleurs du Pacte Vert Européen. Véritable vitrine de l'évènement, le choix d’une rame de tramway pour célébrer l’engagement de l’Europe aux côtés de la Ville de Lyon et de la Métropole dans la transition écologique n’est pas anodin, l’institution européenne contribuant notamment « au financement de moyens de transport propre est alternatifs à la voiture individuelles, comme les lignes de tramway à Lyon », souligne Alain Dumort, le chef de la représentation régionale de la Commission européenne en France.

Promouvoir les actions du Pacte Vert

Adopté en décembre 2020, le Pacte Vert Européen qui est mis en avant lors de ce mois consacré à l’Europe porte trois enjeux majeurs qui visent à atteindre une neutralité climatique d’ici 2050, éliminer la quantité de CO2 que produit l’Europe et augmenter l’objectif de réduction de CO2 à 60 % d’ici 2030.

"Je suis convaincu que nous devons agir en coopération au niveau européen pour lutter contre les dérèglements climatiques." Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

Ces points clés de la transition écologique européenne trouvent un écho local à Lyon et auprès du président de la Métropole, Bruno Bernard, qui a rappelé qu’il était « convaincu que nous devons agir en coopération au niveau européen pour lutter contre les dérèglements climatiques », avant de mettre en avant les actions déjà entreprises par la Métropole et qui s’inscrivent dans le Pacte Vert, à l’instar « du développement des transports en commun, des mobilités actives » ou encore « de la végétalisation des espaces publics ». Un engagement que suit également la Ville de Lyon en participant à plusieurs projets européens, qui visent à obtenir « une meilleure gestion de l’énergie et de la lumière », souligne la 1re adjointe au maire de Lyon, Audrey Henocque.

De nombreuses animations

Tout au long de ce "Joli Mois de l’Europe", la Ville et la Métropole auront donc à coeur de mettre en avant les actions menées en partenariat avec l’Europe, au travers de différentes animations qui permettront de « redécouvrir l’impact de l’Europe dans votre quotidien », précise Hélène Dromain, vice-présidente de la Métropole de Lyon à la coopération internationale et au tourisme.

Il sera ainsi possible de participer à des formations au compostage, à des ateliers de sensibilisation et de récupération des déchets valorisables, à une conférence sur l’avenir de l’Europe ou encore de partir en balade à la découverte des actions de l’Europe à Lyon. Enfin, le 1er juin se tiendra le pré-départ de la 4e édition de Sun Trip, une course européenne de vélos électriques alimentés par l’énergie solaire.

Retrouvez le détail de toutes les animations ici.