Les Vallons du Lyonnais et la préfecture du Rhône ont "soif de République"

Ce jeudi 20 décembre, la préfecture du Rhône et la communauté de communes des Vallons du Lyonnais ont signé ensemble la charte territoriale "Soif de République". Un engagement qui vise à lutter contre les exclusions et les discriminations.

C’est une première en France. Depuis ce jeudi 20 décembre, l’Etat, représenté par la préfecture du Rhône, s’allie aux huit communes qui composent les Vallons du Lyonnais pour lutter contre le sexisme, l’homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination. Brindas, Grezieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce, Thurins, Vaugneray et Yzeron vont participer à une démarche expérimentale visant à affirmer les valeurs républicaines. Elaboré avec le tissu associatif déjà présent sur le territoire, le programme vise à travailler de manière prioritaire sur le devoir de mémoire et l’histoire, l’éducation aux médias et à la cybervigilance contre la propagation de haine, la formation et la sensibilisation des personnels communaux, et le sport et la culture dans la diversité.

La préfecture annonce que d’autres conventions "Soif de République" seront signées dès 2019 avec des communes de la métropole lyonnaise. Lyon, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin et Givors seront les prochains à participer à cette revalorisation des valeurs républicaines.