Orages à Lyon : les bons reflexes pour éviter la foudre

Avec l'arrivée des chaleurs, le Rhône fait face à une vague d'orages violents. Un accident naturel qui peut tuer dans les cas où les règles de prudence ne sont pas respectées.

Chaque année en moyenne, une centaine de Français est frappée par la foudre. Et pourtant, la probabilité d'être touché par la foudre reste minime avec une chance sur un million. Alors que le Rhône est passé en alerte orange aux orages jeudi 22 juin, le météorologue lyonnais, Romain Weber nous donne les conseils de prudence pour éviter d'attirer la foudre.

De manière générale, il est conseillé d'éviter de se rendre au bord d'un point d'eau, que ce soit à la plage ou à la montagne et globalement les étendues d'eau comme le lac de Miribel-Jonage. À l'instar de l'eau, il est fortement recommandé d'éviter de s'abriter sous un arbre, ou de porter des éléments métalliques. "C'est vraiment la dernière chose à faire. Mais si on est dans une forêt et qu'il y a plein d'arbres c'est moins dramatique", explique le spécialiste. À noter que les personnes en groupe doivent impérativement s'écarter "d'au moins deux à trois mètres, parce que si une personne se fait toucher, toutes les autres peuvent être impactées".

En groupe ou seul, Romain Weber recommande fortement d'éviter de courir en cas de période orageux, car "plus les pieds vont être éloignés loin de l'autre, plus la décharge électrique sera fatale".

La voiture, meilleur abri que la maison

"Le meilleur abri reste la voiture, qui fait de cage de Faraday - structure métallique étanche aux champs électriques ou électromagnétiques - en fermant les portes et les vitres. C'est vraiment l'endroit le plus sûr, même plus sûr que dans une maison car grâce au métal, le courant repart dans le sol avec les pneus", insiste le météorologue. Si les maisons sont moins sûres, c'est parce qu'il n'y a "pas forcément de protection adaptée, et que la foudre peut les incendier", justifie Romain Weber.

Toutefois, s'il n'est ni possible de s'abriter sous un arbre, ni dans un logement, il est recommandé de se recroqueviller. "Pour se protéger, il faut se mettre en position fœtale et assis, et si possible s'isoler du sol avec un k-way", conseille l'expert en météo.

"La foudre tue une fois sur trois"

Pourtant à plus de 30 000 degrés, la foudre est fatale dans 30% des cas. "La foudre tue une fois sur trois. Mais en général, si on se fait frapper par la foudre, on en ressort avec des séquelles dont d'importantes brûlures" met en garde Romain Weber. En effet, frappée par la foudre, la victime peut devenir aveugle, sourde ou avoir des cicatrices importantes, en plus de provoquer des lésions dans le cerveau.

