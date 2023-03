Les syndicats de police municipale à Lyon appellent à la grève

Deux syndicats de police municipale de Lyon appellent les agents à la grève ce jeudi 23 mars.

"On vous a méprisés. On vous a fait patrouiller jusqu'au bout. Vous partirez avec des retraites misérables, usés, broyés, dans l'indifférence et le mépris." Les syndicats Force ouvrière et CFTC de la police municipale de Lyon appellent les agents de la ville à se déclarer gréviste ce jeudi 23 mars, "pour une heure, pour deux heures, pour la journée".

Une journée de grève la semaine prochaine

"On vous humilie, on spolie, on vous piétine, nous vous appelons à la grève pour défendre votre dignité et vos retraites", ajoutent les syndicats dans un communiqué.

Ils appellent également à une journée de grève la semaine prochaine.