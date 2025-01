Lundi 27 janvier, les pompiers du Rhône en grève depuis octobre dernier ont pu échanger avec le ministre délégué au ministre de l'intérieur François-Noël Buffet.

En marge du débat d'orientation budgétaire le 27 janvier à la Métropole de Lyon, les sapeurs-pompiers du Rhône ont rencontré le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, François-Noël Buffet. Le sujet unique de l'échange : les modalités de sortie du conflit du SDMIS qui dure depuis près de quatre mois. Un débat pour lequel les pompiers sont de nouveau mobilisés en ce 27 janvier.

Un financement de la part de l'Etat

Lors de ce court entretien, les pompiers du Rhône ont expliqué au ministre les spécificités du SDMIS : "Le SDMIS est un réseau local qui agit à l'échelle nationale et internationale" a alors rappelé Rémy Chabbouh porte-parole du syndicat sud. Il poursuit : "Ce sont donc des financeurs locaux qui agissent pour des interventions étatiques et des effectifs du Rhône mobilisés sur tout le territoire au détritus des effectifs locaux." Une situation pour laquelle le SDMIS demande une réponse et un financement de la part de l'Etat.

Un contexte "pris en compte" par François-Noël-Buffet lors d'un échange qui s'est "bien passé", selon les pompier présents. Deux réunions permettant de déterminer les suites de cet entretien se tiendront les 7 et 11 février prochains. En attendant le SDMIS demande un financement de la part de la Métropole de Lyon : "Nous sommes un service de sécurité, ce n'est pas à nous de nous occuper de qui gère le budget", termine Rémy Chabbouh .

