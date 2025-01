Deux candidats se sont déclarés pour participer à la primaire organisée par LR afin de désigner le chef de file pour les élections métropolitaines de 2026.

Le maire d'Écully, Sébastien Michel et la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli, sont les deux candidats à la primaire des Républicains pour désigner le chef de file du parti en vue des élections métropolitaines de 2026.

Une primaire crédibilisée par une seconde candidature ?

Alors que le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon a annoncé dimanche 26 janvier qu'il se portait candidat à la tête de la Métropole de Lyon en 2026, enjambant de fait le processus de désignation des Républicains, Véronique Sarselli dont il est pourtant proche se serait portée candidate dans les tous derniers instants.

Selon nos informations, le maire de Saint-Priest n'a pas été informé de la candidature de la maire qui a siégé toute la journée à ses côtés lors de l'assemblée plénière de la Métropole de Lyon ce lundi. Gilles Gascon de son côté estime que la primaire organisée par LR, au cours de laquelle des maires et conseillers régionaux sont invités à voter, est trop favorable à son adversaire Sébastien Michel, proche de Laurent Wauquiez.

Mais la candidature de Véronique Sarseilli, conseillère métropolitaine tend ainsi à crédibiliser la primaire organisée par la fédération départementale des Républicains. Elle pourrait mettre le maire de Saint-Priest dans une position inconfortable si cette dernière parvenait à l'emporter.

D'autant que, selon nos informations, cette primaire vise bien à désigner le candidat naturel pour les élections métropolitaines de 2026, et non un "animateur de campagne", comme l'indiquait Gilles Gascon dans un communiqué de presse diffusé dimanche.

Dans un communiqué, la fédération LR du Rhône indique que le vote aura lieu dimanche 2 février à 17 h 30. "Ce processus de désignation, largement soutenu par nos élus vise à choisir de manière collégiale et locale la personnalité la plus à même de porter un projet ambitieux pour notre métropole, et représenter nos couleurs en mars 2026", indiquent Jérémie Bréaud et Pierre Oliver.

Contactés, Gilles Gascon et Véronique Sarselli n'ont pas répondu à nos sollicitations.