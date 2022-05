Lyon : l'association Courir pour elles vous attend au parc de Parilly

Ce dimanche 22 mai, près de 22 000 femmes sont attendues au parc de Parilly. Toutes seront réunies autour de l'événement Les Retrouvailles, organisé par l'association Courir pour elles.

L'objectif est simple : récolter des fonds afin de financer des actions de prévention et de soutien pour les femmes atteintes d'un cancer. Dans cette volonté, l'association lyonnaise Courir pour elles propose toute une journée dédiée à la lutte contre les cancers féminins, ce dimanche 22 mai au parc de Parilly. Les premières participantes sont arrivées dès 8h.

Une 13e édition pour se retrouver

Les dernières éditions avaient été perturbées par la pandémie de Covid-19. Alors, le terme "Les Retrouvailles" était tout trouvé pour qualifier cette 13e édition. La fondatrice et présidente de l'association Courir pour elles, Sophie Moreau, espère mobiliser largement la population autour de l'événement. "Il faut la jouer collectif, on a vraiment besoin de tout le monde, insiste Sophie Moreau. Plus on a de budget, de fond et plus on pourra les aider. Depuis 2010, nous avons accompagné plus de 6000 femmes. Alors en ce 22 mai 2022, notre souhait est de doubler la mise." Les inscriptions pour les courses sont closes, mais rien n'empêche d'aller soutenir celles qui courrent ou d'aller s'inscrire pour les prochains événements de l'association ! Par ailleurs, un village santé, un espace partenaires et même une boutique Courir pour elles sont installées jusqu'à 15h au parc de Parilly.

Retrouvez notre interview de Sophie Moreau :