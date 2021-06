Les Nuits de Fourvière débutent ce mardi à Lyon

Ce mardi 1er juin, les Nuits de Fourvière font leur grand retour à Lyon avec une trentaine de spectacles et concerts programmés jusqu’au 30 juillet.

Les Nuits de Fourvière démarrent ce mardi 1er juin et avec elles c’est un peu de la normalité d’avant qui fait son retour à Lyon. Alors, oui, le festival a dû s’adapter pour respecter les mesures sanitaires et le nombre de billets vendus a été restreint, afin de ne pas dépasser une certaine jauge, mais cela ne devrait pas ternir le plaisir des spectateurs qui se rendront au théâtre antique. Jusqu’au 30 juillet, les organisateurs proposent une trentaine de spectacles et concerts qui réuniront à Fourvière, notamment, Benjamin Biolay, Pomme, Woodkid ou encore Jane Birkin. Les festivités seront ouvertes ce soir au Grand Théâtre, avec "Alarm Clocks", un spectacle de Robyn Orlin et Camille qui associe la danse et le chant.

Le pass sanitaire obligatoire

Rappelons que, pour assister aux concerts les festivaliers devront être en possession d’un pass sanitaire, à savoir une preuve de vaccination contre le Covid-19 (2e dose reçue depuis au moins 14 jours), un test PCR datant de moins de 48 heures ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Exigée à l'entrée du festival, cette attestation pourra être présentée sur papier ou en version numérique, via l'application TousAntiCovid. Jusqu’au mercredi 9 juin, qui verra le couvre-feu être étendu à 23 heures, les spectateurs devront être rentrés chez eux pour 21 heures.

Lire aussi : Nuits de Fourvière à Lyon : le funiculaire pour "monter" à Fourvière gratuit pour les festivaliers