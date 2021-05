Lyon : Woodkid, Biolay, Souchon sur la scène des Nuits de fourvière

Programmée du 1er juin au 31 juillet la 75e édition du festival des Nuits de fourvière se déroulera dans une version restreinte en raison de la crise sanitaire. Une situation qui n’entache en rien la programmation, dévoilée ce lundi par les organisateurs, qui donne la part belle à la scène lyonnaise.

Après une annulation en 2020, les organisateurs des Nuits de fourvière avaient annoncé début mars maintenir leur édition 2021, à l’instar de Nuits Sonores, tout en l’adaptant afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur (jauge de 5000 personnes, spectateurs assis, performances en plein air). Cette 75e édition du festival lyonnais débutera le mardi 1er juin au grand théâtre avec Alarm clocks, un spectacle monté par la chorégraphe Robyn Orlin avec la chanteuse Camille.

Les artistes lyonnais à l’honneur

Pour leur retour, les Nuits de fourvière proposent une programmation riche et variée qui verra de nombreux artistes lyonnais se produire sur scène. Le public pourra ainsi retrouver, les mardi 6 et mercredi 7 juillet à fourvière, un habitué du festival tout juste récompensé par son prix aux Victoires de la musique, Benjamin Biolay, et découvrir, les mardi 25 et mercredi 28 juillet, Pomme la jeune chanteuse lyonnaise élue artiste féminine de l’année lors de cette même cérémonie. Huit ans après son dernier passage aux Nuits de fourvière, Woodkid remontera quant à lui sur la scène du théâtre antique le temps de trois soirées, du mardi 20 au jeudi 22 juillet. Peut-être moins connus, mais tout aussi talentueux, plusieurs autres artistes lyonnais seront également à l’affiche de cette 75e édition, à l’instar de l’instrumentiste Arandel, le 11 juillet, de Théo Charaf, de la rappeuse Tracy De Sà ou encore de la chanteuse La Féline, qui assurera la première partie de Benjamin Biolay le 7 juillet.

Parmi les autres têtes d’affiche le public lyonnais pourra découvrir ou redécouvrir l’indémodable Alain Souchon, les lundi 28 et mardi 29 juin, Asaf Vidan, le 1er juillet, Jane Birkin, le 2 juillet, Philippe Katerine, le 3 juillet, ou encore le groupe écossais Mogwaï, qui clôturera cette édition 2021 le 30 juillet.

La billetterie sera accessible dès ce mardi 4 mai sur le site des Nuits de fourvière.

Pour découvrir toute la programmation de cette 75e édition, c’est par ici.

