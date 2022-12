Les militants de Dernière Rénovation bloquent le tunnel du Mont-Blanc

Les militants de Dernière Rénovation ont bloqué le tunnel du Mont-Blanc ce vendredi 9 décembre à Chamonix.

A 12 h 30 ce vendredi 9 décembre, les militants de Dernière Rénovation ont bloqué l'entrée du tunnel du Mont-Blanc côté français à Chamonix en Haute-Savoie. Ils sont associés au mouvement italien Ultima Generazione qui bloquent quant à eux l'entrée italienne au niveau de la ville de Aoste.

D'une même voix, les citoyens exigent que nos gouvernements agissent à la hauteur climatique. Ce monde est en train d’être condamné sous nos yeux. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce que nous faisons maintenant déterminera le destin de cette génération et des prochaines. [3] pic.twitter.com/xy2q6N1AA5 — Dernière Rénovation (@derniere_renov) December 9, 2022

Les deux mouvements font partie du réseau international d'activistes A22. Le mouvement Just Stop Oil qui a notamment jeté de la soupe sur des tableaux célèbres est l'un des membres du réseau. Dernière Rénovation explique que "les immenses sommes d'argent, y compris d'argent public, consacrées à détruire notre environnement et nos vies doivent être redirigées vers de grands plans d'investissement capables d'anticiper, de s'adapter et de freiner le dérèglement climatique".

A Lyon, le mouvement avait déjà bloqué la M7 au niveau de Confluences, le tunnel de Fourvière et le boulevard Chambaud de la Bruyère à Gerland. Cette action "coup de poing" marque la fin de la campagne de résistance civile lyonnaise avant sa dernière phase au printemps 2023.