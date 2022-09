Les métros A et D circuleront plus régulièrement pour la Run in Lyon

À l’occasion de la course Run in Lyon qui se déroule ce week-end à Lyon, les métros A et D circuleront avec une fréquence renforcée ce dimanche 2 octobre.

La course à pied Run in Lyon revient ce dimanche 2 octobre dans les rues de la Capitale des Gaule. Alors que 25 à 30 000 coureurs sont attendus, Keolis, l’exploitant du réseau TCL, annonce un renforcement de la fréquence des lignes de métro A et D. De 7h30 à 14h30, le métro A circulera toutes les 5’50 min et le métro D toutes les 5’15 min.

Par ailleurs, les lignes de bus 31, 40, 43 et S1 ne circuleront pas et plus d’une trentaine de bus verront leur parcours perturbé par le passage des coureurs. Les lignes C13, C3, C18, C1 ou encore C9 seront notamment touchées de 5 heures à 17 heures. Plus de détails ici.

