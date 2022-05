Les meilleurs savoir-faire couteliers du monde à Thiers

Le Festival international du couteau se tient les 28 et 29 mai à 1h30 de Lyon, à Thiers, capitale mondiale de la coutellerie. Un événement qui illustre la formidable reconversion d'un bassin industriel.

Dans les années 80/90, la filière du couteau a connu une grave crise avec l'explosion des importations de Chine et du Pakistan. L'ensemble des couteliers a su se mobiliser en se recentrant sur du milieu et haut de gamme, au point que la filière se porte "extrêmement bien" selon Philippe Fouet élu à la CCI du Puy-de-Dôme qui organise Coutellia, "le premier événement mondial" du couteau, à Thiers, le week-end des 28 et 29 mai.

Chaque jour, 350 000 articles de coutellerie sont fabriqués à Thiers ( rasoirs, couteau, fourchettes, lames tranchantes pour le secteur industriel). Soit 80% de la production nationale. Une production assurée par 80 entreprises artisanales qui génèrent 1 620 emplois pour un chiffre d’affaires annuel de 200 millions d’euros. "Tous nos couteliers, sans exception, exportent, certains jusqu'à 70%, donc c'est vraiment un atout très important pour le commerce extérieur français."

Le XIIIe siècle, "une époque fort sauvage"

Les premières traces de coutellerie à Thiers remontent au XIIIe siècle, celui des cathédrales. Philippe II, surnommé Auguste, est le premier souverain à porter officiellement le titre de roi de France et non plus celui de roi des Francs.

Sur le site le site de culture générale Passerelle(s) de la Bibliothèque nationale de France (BNF), on lit qu'au XIIIe siècle, "la société européenne occidentale est en profonde mutation. L'essor démographique qu'elle connaît depuis le XIIe siècle s'accompagne notamment de deux changements fondamentaux : le développement des cités et l'extension des surfaces cultivées. Cette période est souvent perçue comme une ère de progrès et de relative prospérité. Cependant, comme l'écrit Georges Duby, 'l'époque, en fait, fut dure, tendue, et fort sauvage' ".

Coutellia, 250 exposants, 40 pays

250 exposants font le déplacement à Thiers les28 et 29 mai à, dont une quarantaine d’internationaux originaires, de 15 pays ont fait le déplacement cette année à Thiers. 6 000 visiteurs sont attendus .

"Coutellia présente les savoir-faire coutelier les plus extraordinaires . Thiers est la vitrine mondiale du couteau d'exception."

